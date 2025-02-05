9 шагов, как хранить кастрюли и сковороды, если места на кухне катастрофически не хватает

Если у вас маленькая кухня, вопрос правильной организации хранения стоит особенно остро. Самая большая проблема – это кастрюли и сковородки, которые из-за своих габаритов плохо помещаются в ящики и шкафчики.
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