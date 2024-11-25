Силы ПВО России отразили украинский ракетно-дроновый удар по регионам страны Подразделения противовоздушной обороны РФ сегодня ночью на окраине Калуги уничтожили восемь вражеских БПЛА.
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Силы ПВО России отразили украинский ракетно-дроновый удар по регионам страны Подразделения противовоздушной обороны РФ сегодня ночью на окраине Калуги уничтожили восемь вражеских БПЛА.
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