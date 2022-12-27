В Чувашии сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, совершённое под видом помощи родственникам, попавшим в ДТП

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Чебоксары совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемую в серии мошенничеств, совершённых в отношении пожилых чебоксарцев.