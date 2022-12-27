Закон, порядок, государство

726 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Казначеев
    Мокрушник не может быть положенцем исходя из воровской традиции,если мента или суку завалил,одно дело,но если сел за ...Отбывающий срок з...
  • Erl Schweizer
    Национальная идея обязана быть четко сформулирована, понятна первокласснику и академику. На сегодня бардак в культуре...Сергей Старовойто...
  • Георгий Михалев
    Сразу нанимать адвоката и судится со скотами.Штраф 1 500 рубле...

В Чувашии сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество, совершённое под видом помощи родственникам, попавшим в ДТП

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Чебоксары совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике задержали подозреваемую в серии мошенничеств, совершённых в отношении пожилых чебоксарцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх