Чиновник упрекнул тюменцев в нежелании отказываться от гаражей

Руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук упрекнул горожан, что на территории Тюмени остается большое количество самовольно установленных гаражей и погребов, которые граждане отказываются сносить добровольно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии