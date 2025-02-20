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Царьград

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Украинские войска 31 раз обстреляли ДНР: пострадали три мирных жителя

Украинские войска 31 раз обстреляли ДНР: пострадали три мирных жителя

Украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 98 боеприпасов. В результате атак на горловском направлении пострадали три мирных жителя.

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