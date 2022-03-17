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Жилина о тренировках у Плющенко: «Здесь другой подход к занятиям. Если у тебя травма, немного убираем нагрузку. В «Хрустальном» если болит, все равно надо прыгать»

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о переходе от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

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