Москали попёрлись на Луну...

Ребе Носиков на линии.Москали поперлись на ЛунуПолмира, самая сильная половина, самая жадная, самая подлая, самая жестокая — ополчилась на них, мечтает сожрать их печень и запить кьянти, а москали повернулись к ней задом и шарят своими мозолистыми граблями по ночному светилу в поисках места для населенной базы.