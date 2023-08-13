Ребе Носиков на линии.Москали поперлись на ЛунуПолмира, самая сильная половина, самая жадная, самая подлая, самая жестокая — ополчилась на них, мечтает сожрать их печень и запить кьянти, а москали повернулись к ней задом и шарят своими мозолистыми граблями по ночному светилу в поисках места для населенной базы.
Москали попёрлись на Луну...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
А затем, что так наука развивается.
Ответить
48 мин.
Мария Беликова
Наверное, Вы правы. Беру свои слова назад.
Ответить
8 мин.
Владимир Колесников
Не надо врать! Самые знатные, махровые выпивохи в России получаются из ваших иудейчиков. ))
Ответить
8 мин.
Свежие комментарии