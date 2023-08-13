Страна и люди

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  • Владимир Колесников
    Не надо врать! Самые знатные, махровые выпивохи в России получаются из ваших иудейчиков. ))Москали попёрлис...
  • Мария Беликова
    Наверное, Вы правы. Беру свои слова назад.Москали попёрлис...
  • Владимир Алтайцев
    А затем, что  так наука развивается.Москали попёрлис...

Москали попёрлись на Луну...

Ребе Носиков  на  линии.Москали поперлись на ЛунуПолмира, самая сильная половина, самая жадная, самая подлая, самая жестокая — ополчилась на них, мечтает сожрать их печень и запить кьянти, а москали повернулись к ней задом и шарят своими мозолистыми граблями по ночному светилу в поисках места для населенной базы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А затем, что  так наука развивается.
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48 мин.
Мария Беликова
Наверное, Вы правы. Беру свои слова назад.
Ответить
8 мин.
Владимир Колесников
Не надо врать! Самые знатные, махровые выпивохи в России получаются из ваших иудейчиков. ))
Ответить
8 мин.

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