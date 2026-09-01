Сколько родители потратили на подготовку школьника к 1 сентября за все 11 лет обучения

Расходы на девочек больше, чем на мальчиков. Сами россияне оценивают траты выше, чем аналитикиСобрать мальчика к школе к новому учебному году стоит в среднем 17 тысяч рублей, а девочку — 19 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приложение «Амина...
- ВП На Украине в школ...
- «Фейковые вбросы»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым