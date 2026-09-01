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Daily Storm

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Сколько родители потратили на подготовку школьника к 1 сентября за все 11 лет обучения

Сколько родители потратили на подготовку школьника к 1 сентября за все 11 лет обучения

Расходы на девочек больше, чем на мальчиков. Сами россияне оценивают траты выше, чем аналитикиСобрать мальчика к школе к новому учебному году стоит в среднем 17 тысяч рублей, а девочку — 19 тысяч рублей.

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