Бусаргин поблагодарил жителей Саратова за их поддержку после смерти сына

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил благодарность жителям региона за слова поддержки в связи с трагической гибелью его 16-летнего сына Ивана, который погиб в результате автокатастрофы 22 июля.
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