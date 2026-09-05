Анну Казючиц больше не зовут в кино: пьяные скандалы, позор в театре, передозировка, избиения и сомнительное наследство

Она была звездой сериалов, ведущей популярного ток-шоу «ДНК» и женой режиссёра. Но за глянцевым фасадом карьеры Анны Казючиц скрывалась тёмная сторона: конфликты с коллегами, обвинения в звездной болезни, проблемы с алкоголем, громкий скандал с увольнением из театра и даже медицинский инцидент, который она объясняла стрессом из-за ДТП с сыном.
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