США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в "зону турбулентности".
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