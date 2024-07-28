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Газета.ру

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Захарова: Запад хочет дестабилизировать энергосотрудничество РФ через Украину

Захарова: Запад хочет дестабилизировать энергосотрудничество РФ через Украину

США и Великобритания поставили перед Украиной задачу прервать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы, Вашингтону и Лондону важно превратить это сотрудничество в "зону турбулентности".

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Комментарии
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Наталья Иванова
А для чего России сотрудничество с гейропой? Всё ещё в дёсна не надолбились с ублюдками? Захарова беспокоится.....
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14 час.

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