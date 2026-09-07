4-миллионный телевизор Haier и спад спроса в автопроме: итоги полугодия в Челнах

Предприятия Набережных Челнов за первое полугодие отгрузили продукции на 353 млрд рублей. Несмотря на снижение спроса в автопроме и дорогие кредиты, в городе открывали и строили новые заводы, а безработица опустилась до исторического минимума.
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