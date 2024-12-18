Бывший глава МВД призвал к усилению контроля над мигрантами после убийства Кириллова

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Задержание гражданина Узбекистана по подозрению в причастности к террористическому акту против начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова должно привлечь внимание всех миграционных служб и диаспор.
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