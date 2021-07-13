Славянская доктринаПолитикаНе детские сказки: истории, которые отличаются от оригиналаОбратная сторона истории Не детские сказки: истории, которые отличаются от оригинала «И жили они долго и счастливо».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов🔮Сильная защита для себя🔮 Ритуал проводят , чтобы иметь постоянную защиту. Делают в полнолуние. Вам понадобятся: - синяя свеча , - четыре черные свечи , - три белые свечи , - ароматическая палочка с запахом сосны. Зажгите ароматическую палочку. Посредине стола поставьте синюю свечу и скажите: - Я есть эта свеча. Зажгите ее. Поставьте вокруг синей свечи три белых свечи , и зажгите их со словами: - Пусть этот священный огонь всегда защищает меня, пусть пламя этих свечей оберегает меня каждую минуту и каждый час. Да будет так. Закройте глаза и представьте себе , что огонь окружает вас теплом. Теперь поставьте вокруг белых свечей четыре черные и зажгите их со словами: - Это защитная стена огня, она позволит только добру войти в мою жизнь. Священное пламя оберегает меня! Священное пламя оберегает меня! Священное пламя оберегает меня! Да будет так, и так стало. Свечи пусть догорят.Комментировать
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