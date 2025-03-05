Белый дом: Байден был недоволен Зеленским, но выписывал пустые чеки

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что поведение Владимира Зеленского во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме свидетельствует о том, что подобное отношение могло проявляться и в отношении предыдущего президента США Джо Байдена.
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