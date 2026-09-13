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Ивановские новости

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Ивановский «Текстильщик» сыграет с «Ленинградцем» в Рощино

Ивановский «Текстильщик» сыграет с «Ленинградцем» в Рощино

«Текстильщик» из Иваново сыграет выездной матч с «Ленинградцем», обе команды находятся внизу турнирной таблицы.

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