«Ошибаться можно, но постоянно врать нельзя!» — пока ещё это не стало девизом каждого чиновника

Alex Nемо

В своё время была такая история происшедшая при И.В. Сталине. Один писатель написав книгу получил гонорар в несколько миллионов рублей. Это крайне не понравилось тогдашнему министру культуры и он пришёл к Сталину с предложением лишить писателя половины вознаграждения. Ну там правда было два варианта - конфискация с тюрьмой или половина вознаграждения. На что Сталин сказал: Вот когда ты такую же книгу напишешь, вот тогда и поговорим! Естественно никто писателя не посмел даже побеспокоить. Я эту историю к чему привёл, до каких пор в России бюрократы не делающие и не производящие ничего (от слова совсем ничего) будут получать от государства бешенные зарплаты на порядки превышающие ЗАРАБОТНЫЕ платы тех кто работает на производствах, в образовании, в медицине? Причём не нужно обобщать. Есть специалисты-государственники которые всё это понимают и они работают как профессионалы, отдаваясь решению поставленных задач полностью и с душой, но есть и вот такие как внесшие данное расчетное безобразие с душком, просто потому что они сами с душком в отношении к России как государству, для них народ России это ничто и звать его никак, просто средство для умножения их личных банковских счётов. До каких пор будет позволено этим самым бюрократам издеваться над теми кто проработал всю жизнь на Россию или продолжает работать за копеечные зарплаты (в сравнении с зряплатами что получают бюрократы в дополнение к тому что крадут или взяткам)?