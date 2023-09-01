Пацифизм в самом простом смысле – это противостояние войне и насилию. Вместо этого пацифисты верят в мирные средства разрешения споров как на национальном, так и на международном уровне.
Что такое пацифизм?
Комментарии
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Olegus
Пацифизм - удобна социальная позиция, с помощью которой, в зависимости от ситуации, можно оправдать трусость или шкурничество. У животных с высшим типом нервной деятельности, и даже у некоторых насекомых, высоко развит инстинкт защиты территории обитания. И только некоторые представители человечества свое перерождение и социальную дегенерацию пытаются обличить в теорию.
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12 час.
j
jolanta
люди должны быть умнее животных. Им дана речь
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11 час.
Olegus
Люди умнее животных, потому что им дано сознание. А вербально общаться и животные могут.
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9 час.
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