Что такое пацифизм?

Olegus

Пацифизм - удобна социальная позиция, с помощью которой, в зависимости от ситуации, можно оправдать трусость или шкурничество. У животных с высшим типом нервной деятельности, и даже у некоторых насекомых, высоко развит инстинкт защиты территории обитания. И только некоторые представители человечества свое перерождение и социальную дегенерацию пытаются обличить в теорию.