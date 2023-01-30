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Джарен Джексон – об обвинении в завышенной статистике после 5 блок-шотов с «Индианой»: «Я закрыл вопрос»

Один из пользователей портала Reddit утверждает, что статистик «Мемфиса» намеренно завышает показатели форварда команды Джарена Джексона в нынешнем сезоне.

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