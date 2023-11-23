После атаки беспилотника ВСУ скончался Борис Максудов, военкор «России 24»

Журналистская группа освещала последствия обстрела со стороны Украины в районе Токмака.После тяжелых ранений, полученных от сброса с украинского беспилотника осколочного гранатометного боеприпаса, скончался Борис Максудов – военный корреспондент телеканала «Россия 24».
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