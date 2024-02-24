Леброн Джеймс о Вембаньяме: «Он добьется всего, чего сам захочет в своей карьере. У него нет потолка»

Вембаньяма в пятницу стал самым молодым игроком НБА, который оформил файв-бай-файв. В матче с «Лейкерс» (118:123) на счету французского бигмена 27 очков, 10 подборов, 8 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов за 31 минуту на площадке.
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