Президент барнаульского "Темпа" пригласил в команду Александра Соболева

Он заявил, что команда будет рада принять нападающего московского "Спартака" Президент барнаульского "Темпа" Александр Бродников заявил, что команда будет рада пригласить нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
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