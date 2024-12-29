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Минтруд проиндексирует пенсии

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков анонсировал дополнительное увеличение страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров в феврале следующего года до уровня фактической инфляции 2024 года.

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