Полицейские Северной Осетии рассказали о службе в ОВД студентам торгово-экономического колледжа

Сотрудники УМВД России по г. Владикавказу посетили Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж, где встретились и пообщались со студентами 2 курса по специальности «Правоохранительная деятельность».
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