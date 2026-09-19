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proavto21

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Почему Haval H3 ближе к Renault Duster, чем Jolion и M6

Почему Haval H3 ближе к Renault Duster, чем Jolion и M6

Когда с российского рынка ушёл Renault Duster, многим показалось, что вместе с ним исчез целый класс доступных и по-настоящему универсальных кроссоверов.

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