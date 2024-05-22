Глава президентской администрации рассказал об обстоятельствах крушения вертолета с президентом Ирана

Согласно информации, полученной от главы администрации президента Ирана Голама-Хоссейна Эсмаили, погибший вертолет с президентом Ибрагимом Раиси на борту потерпел крушение в результате понижения температуры, вызвавшего плотную облачность и проливной дождь.
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