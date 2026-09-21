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Открытый взгляд или чужое лицо: 10 звездных мужчин после блефаропластики

Открытый взгляд или чужое лицо: 10 звездных мужчин после блефаропластики

Пластическая хирургия давно перестала быть женской территорией. Звездные мужчины идут под нож не реже звездных женщин — только поводы у них разные: кто-то хочет убрать мешки под глазами, а кто-то возвращает себе возможность нормально видеть.

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