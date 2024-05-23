Какие автомобили чаще останавливают инспекторы ГИБДД

Согласно действующему законодательству и приказам ГИБДД регламентирующим деятельность Госавтоинспекции инспектор ГИБДД может остановить любой автомобиль, даже если его водитель не нарушил ПДД РФ, но не смотря на это одни автомобили инспектора ГИБДД останавливают чаще, а другие реже.
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