Какие автомобили чаще останавливают инспекторы ГИБДД

Согласно действующему законодательству и приказам ГИБДД регламентирующим деятельность Госавтоинспекции инспектор ГИБДД может остановить любой автомобиль, даже если его водитель не нарушил ПДД РФ, но не смотря на это одни автомобили инспектора ГИБДД останавливают чаще, а другие реже.