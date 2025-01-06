Признаки инфаркта: советы кардиолога Дмитрия Хохлова по стенокардии и стрессу

Кардиолог Дмитрий Хохлов из Пушкинской клинической больницы рассказал о симптомах инфаркта. Он выделил признаки, такие как давящая боль в груди, и объяснил, как физическая нагрузка и стресс могут влиять на сердце.
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