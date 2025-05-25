Депутат Тайсаев: российские и северокорейские парламентарии обменяются визитами

Российские и северокорейские парламентарии в этом году проведут взаимный обмен визитами. Об этом газете "Известия" рассказал координатор парламентской группы Дружбы с КНДР, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев.
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