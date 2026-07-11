Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Незаконнорождённые дети Романовых: как сложились их судьбы

У династии, правившей Россией триста лет, была параллельная, теневая генеалогия. Дети, рождённые вне брака, не попадали в официальные родословцы, но получали графские титулы, гвардейские полки, поместья — и почти никогда не получали главного: права называться Романовыми.

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