«Цена лжи – будущие заполненные больницы и хосписы...»

Волонтерам, очищающим Черноморское побережье Анапы от мазута после аварии танкеров в Черном море, не понравилось заявление главврача Ярославского областного онкодиспансера Павла Нестерова на заседании ярославской областной Думы о том, что, якобы, "распространенное мнение о прямой связи между экологической обстановкой и ростом онкозаболеваний не всегда находит подтверждение".