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«Барса» проведет аукцион предметов с «Камп Ноу» – шкафчиков, угловых флажков, фото из подтрибунного помещения. Торги начнутся 23 января

Торги пройдут с 23 января по 13 февраля. На аукционе можно будет приобрести сувениры с закрытого на реконструкцию домашнего стадиона каталонцев – шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».

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