Украинский репортёр: Из примерно сотни новобранцев в 125-ю бригаду ВСУ смогли зачислить лишь троих, остальные к службе не пригодны Украинский репортёр: Из примерно сотни новобранцев в 125-ю бригаду ВСУ смогли зачислить лишь троих, остальные к службе не пригодныУкраинские активисты недовольны тем, как идёт процесс набора и подготовки военнослужащих.
Комментарии
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Eduard
Стариков набрали,
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14 час.
Eduard
Бутусова(европейца) перебросьте на фронт,пусть нас научит воевать!
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14 час.
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