Расчеты современных дронов СКАТ сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Расчеты современных беспилотников СКАТ 350М отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" ежедневно вскрывают пункты временной дислокации или нахождение боевиков и техники ВСУ в Курской области.
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