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Мария Захарова указала на выборочную реакцию артистов на теракты

Мария Захарова указала на выборочную реакцию артистов на теракты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале обратилась к деятелям культуры, которые ранее публично выражали позицию после терактов за рубежом, но не отреагировали на гибель детей в Луганской Народной Республике.

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