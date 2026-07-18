Мария Захарова указала на выборочную реакцию артистов на теракты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале обратилась к деятелям культуры, которые ранее публично выражали позицию после терактов за рубежом, но не отреагировали на гибель детей в Луганской Народной Республике.
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