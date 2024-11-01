🦫 Хозяйство грызунов: где в Крыму выращивают нутрий Больше 500 детёнышей нутрий родились в этом году на ферме Нижнегорского района.
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🦫 Хозяйство грызунов: где в Крыму выращивают нутрий Больше 500 детёнышей нутрий родились в этом году на ферме Нижнегорского района.