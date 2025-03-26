В Томске полицией пресечена деятельность местной ячейки запрещённой экстремистской организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР «Корд» Росгвардии задержали лидера и пятерых участников региональной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.