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Закон, порядок, государство

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В Томске полицией пресечена деятельность местной ячейки запрещённой экстремистской организации

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов СОБР «Корд» Росгвардии задержали лидера и пятерых участников региональной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.

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