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ВС РФ смогли освободить несколько поселений благодаря захваченной бойцом рации

ВС РФ смогли освободить несколько поселений благодаря захваченной бойцом рации

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Благодаря захваченной у противника рации, российские войска смогли освободить несколько населенных пунктов в Днепропетровской области.

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