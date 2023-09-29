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Операция «Дунай» и НАТО. Особое мнение Франции

Операция «Дунай» и НАТО. Особое мнение Франции

В предыдущих материалах мы говорили о событиях, происходивших на просторах Азии в период агонии Южного Вьетнама, похоронившей надежды США на создание антикоммунистического форпоста в мягком подбрюшье АТР.

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