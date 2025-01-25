Полиция задержала четверых за нападение на девятиклассника в Колпино. (Его почти 6 часов катали по улицам на машине и требовали уплатить некий долг.
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Полиция задержала четверых за нападение на девятиклассника в Колпино. (Его почти 6 часов катали по улицам на машине и требовали уплатить некий долг.