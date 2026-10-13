Женщина провела 20 часов в море после падения с лайнера и выжила

Пассажирку круизного лайнера спасли после того, как она провела около 20 часов в открытом море. Инцидент произошел примерно в 130 км к юго-западу от греческого острова Закинф, сообщает Need to Know.
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