В ООН указали на сокрытие фактов расправы над «неугодным» Каддафи

Внесудебная расправа над лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2011 году не вызвала вопросов у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин 29 апреля на заседании Совбеза ООН.