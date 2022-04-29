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В ООН указали на сокрытие фактов расправы над «неугодным» Каддафи

В ООН указали на сокрытие фактов расправы над «неугодным» Каддафи

Внесудебная расправа над лидером Ливии Муаммаром Каддафи в 2011 году не вызвала вопросов у прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин 29 апреля на заседании Совбеза ООН.

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