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За рулем

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Представлен новый мощный и богато оснащенный седан дешевле 1,5 млн рублей

Представлен новый мощный и богато оснащенный седан дешевле 1,5 млн рублей

Компания BAIC выложила официальные снимки обновленного седана Arcfox Alpha S5 – речь о машине 2027 модельного года.

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