УЕФА заявил о потере доверия к Инфантино после отказа ФИФА от продажи доли прав на чемпионат мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о потере доверия к Джанни Инфантино в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как ФИФА отказалась от планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира.
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