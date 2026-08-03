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УЕФА заявил о потере доверия к Инфантино после отказа ФИФА от продажи доли прав на чемпионат мира

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о потере доверия к Джанни Инфантино в качестве президента Международной федерации футбола (ФИФА) после того, как ФИФА отказалась от планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира.

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