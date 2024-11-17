В Астрахани состоялась передвижная выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях Донецкой Народной Республики (ДНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии