В Астрахани состоялась выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО

В Астрахани состоялась передвижная выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях Донецкой Народной Республики (ДНР).