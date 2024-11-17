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В Астрахани состоялась выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО

В Астрахани состоялась выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО

В Астрахани состоялась передвижная выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена военнослужащими Южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях Донецкой Народной Республики (ДНР).

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