PRL: квантовую запутанность передали на рекордном расстоянии 420 километров

Физики из Университета науки и технологий Китая под руководством Си-Юя Ло, Чао-Яна Вана и Мин-Яна Чжэна установили рекорд дальности материально-материальной квантовой запутанности, связав квантовую память на расстоянии 420 километров по оптоволокну.