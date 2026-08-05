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Газета.ру

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PRL: квантовую запутанность передали на рекордном расстоянии 420 километров

PRL: квантовую запутанность передали на рекордном расстоянии 420 километров

Физики из Университета науки и технологий Китая под руководством Си-Юя Ло, Чао-Яна Вана и Мин-Яна Чжэна установили рекорд дальности материально-материальной квантовой запутанности, связав квантовую память на расстоянии 420 километров по оптоволокну.

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