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Экс-глава ОКР Жуков: может быть, Абаскаль потерял контакт с игроками "Спартака"

Экс-глава ОКР Жуков: может быть, Абаскаль потерял контакт с игроками "Спартака"

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик "Спартака" Александр Жуков перед матчем красно-белых с московским ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о происходящем в команде и отметил, что у команды нет выстроенной игры, а постоянная ротация не приносит нужного результата.

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