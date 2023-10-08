Экс-глава ОКР Жуков: может быть, Абаскаль потерял контакт с игроками "Спартака"

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик "Спартака" Александр Жуков перед матчем красно-белых с московским ЦСКА в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о происходящем в команде и отметил, что у команды нет выстроенной игры, а постоянная ротация не приносит нужного результата.