Принц Гарри принял неожиданное решение, касающееся Меган Маркл

Младший сын короля удивил своими планами. Принц Гарри будет праздновать день рождения без жены LEGION-MEDIAФанаты принца Гарри, который готовится отметить на днях свое сорокалетие, озадачены просочившимися в СМИ сведениями о том, как он собирается отпраздновать этот юбилей.