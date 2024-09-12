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Принц Гарри принял неожиданное решение, касающееся Меган Маркл

Принц Гарри принял неожиданное решение, касающееся Меган Маркл

Младший сын короля удивил своими планами. Принц Гарри будет праздновать день рождения без жены LEGION-MEDIAФанаты принца Гарри, который готовится отметить на днях свое сорокалетие, озадачены просочившимися в СМИ сведениями о том, как он собирается отпраздновать этот юбилей.

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