🫡🇷🇺✈️Экипажи Су-34 ВКС России продолжают наносить удары по местам расположения боевиков ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #ЗСУ #СВО #Удар.
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🫡🇷🇺✈️Экипажи Су-34 ВКС России продолжают наносить удары по местам расположения боевиков ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #ЗСУ #СВО #Удар.
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